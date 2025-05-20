Gaziantep'te Çocuk İstismarıyla Mücadele Semineri Düzenlendi

Gaziantep'te Çocuk İstismarıyla Mücadele Semineri Düzenlendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep’te sağlık çalışanlarına yönelik çocuk istismarıyla ilgili bir seminer gerçekleştirildi. Seminerde, çocuk koruma alanındaki sorumluluklar, cinsel istismara adli tıbbi yaklaşım ve hukuki yükümlülükler gibi konular ele alındı.

Gaziantep'te "Çocuğun cinsel istismarında sağlık ve ruh sağlığı çalışanlarının suçu bildirim yükümlülüğü" konulu seminer düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, GAÜN Tıp Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi işbirliğiyle hastanenin konferans salonunda seminer düzenlendi.

Programın moderatörlüğünü yapan GAÜN Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Karadağ, çocuk koruma alanında görev alan tüm sağlık mensuplarına ulaşmayı hedeflediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu seminerin en önemli hedeflerinden biri, mesleki uygulamalar sırasında karşılaşılan olası çocuk istismarı vakalarında sağlık çalışanlarının kararsız kalmalarını önlemek ve onları gerek etik gerekse hukuki açıdan doğru yönlendirebilecek bilgi ve tutumla donatmaktır. Çocuk istismarı vakaları, çoğu zaman sessiz ve örtük ilerleyen, mağdurun yaşından ve travmatik etkilerinden dolayı kolaylıkla görünür hale gelemeyen vakalardır. Bu durumda, özellikle ön saflarda yer alan sağlık ve ruh sağlığı profesyonellerine düşen sorumluluk, hem klinik hem de toplumsal düzlemde oldukça kritiktir. Bu programın, alandaki bilgi eksikliğini gidermeye ve çocuk istismarına karşı etkili müdahale yollarını güçlendirmeye katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu tarz akademik paylaşımlar ve eğitim etkinlikleri ile yalnızca bilgi düzeyini değil, aynı zamanda sorumluluk bilincini artırmayı, çocukların güvenliğini ve sağlığını önceleyen, hak temelli bir mesleki yaklaşımı kurumsallaştırmayı amaçlıyoruz."

Seminerde, GAÜN Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Aysun Baransel Isır, "Cinsel istismara adli tıbbi yaklaşım", İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rahime Erbaş, "Bildirim yükümlülüğünün hukuki temelleri" ve GAÜN Çocuk Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Baran Çalışgan da "Psikiyatrik değerlendirme ile örnek vaka analizleri" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Adsız Günebakan - Güncel
İngiltere, Gazze ablukası nedeniyle İsrail ile ticaret görüşmelerini askıya aldı

İngiltere'den Gazze'de soykırım yapan İsrail'e karşı ilk somut adım
DEM Parti, CHP'yi ziyaret etti! Özgür Özel'den Bahçeli'nin 'komisyon' çağrısına destek

Özgür Özel'den Bahçeli'nin çağrısına destek
Ahmet Minguzzi’nin ölümüne neden olan 'bıçak' suç aleti sayılmadı

Ahmet Minguzzi cinayetinde vicdanları yaralayan karar
İBB'ye yönelik 3. yolsuzluk soruşturmasında balya balya para ele geçirildi

Yeni İBB operasyonunda balya balya para ele geçirildi
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
İki başkan arasında 19 milyon euroluk görüşme! Yusuf Akçiçek için geldiler

İki başkan görüştü! Fenerbahçe'ye 19 milyon euroluk dev teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti

Ergenlik döneminde tanışan ve 74 yıl evli kalan çift aynı gün hayata veda etti
DEM Partili Hatimoğulları'ndan iktidara çağrı: Bu adımlar hızlıca atılmalı

DEM Parti'den iktidara çağrı: Gelin bu düzenlemeleri hızlıca yapalım
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Avrupa Birliği, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırıyor

Avrupa'dan gündem yaratacak Suriye kararı! Bir dönem sona eriyor
İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza

İstiklal Marşı'na saygısızlık yapan ülkeye UEFA'dan ceza
Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor

Dünyaca ünlü yıldız Galatasaray'a bonservissiz geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.