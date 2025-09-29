Haberler

Gaziantep'te Çocuk Elektrikli Bisikletiyle Yemek Yiyenlere Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir çocuk, elektrikli bisikletiyle lokanta önünde yemek yiyenlere çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası yaralanan olmadı.

Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde bir çocuğun elektrikli bisikletiyle lokantanın dışında yemek yiyenlere çarpma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Karagöz Mahallesi'nde bir çocuk, kontrolünü kaybettiği elektrikli bisikletiyle lokanta dışında yemek yiyenlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bazı müşteriler sandalyelerinden düşerken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

Kazada yaralanan olmazken, panikleyen çocuk elektrikli bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, çocuğun elektrikli bisikletiyle yemek yiyenlere çarptığı görülüyor. Kayıtlarda, çarpmanın etkisiyle müşterilerin yere düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama

Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama
O hareketine dikkat: Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?

Güllü, odaya girdiğinde ne gördü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.