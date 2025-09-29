Gaziantep'te Çocuk Elektrikli Bisikletiyle Yemek Yiyenlere Çarptı
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bir çocuk, elektrikli bisikletiyle lokanta önünde yemek yiyenlere çarptı. Çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza sonrası yaralanan olmadı.
Çarpmanın etkisiyle bazı müşteriler sandalyelerinden düşerken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.
Kazada yaralanan olmazken, panikleyen çocuk elektrikli bisikletine binerek bölgeden uzaklaştı.
