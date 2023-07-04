Gaziantep'te çocuk bezi fabrikasında yangın

GAZİANTEP Gaziantep'te sağlık ürünleri üretiminin yapıldığı fabrikada çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangının çıktığı fabrika dron ile havadan görüntülenirken dumandan etkilenen 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangın, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir sağlık ürünleri fabrikasında çıktı. Yangın ihbarı sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikayı saran yangına müdahale etti.

Fabrika yangını havadan dron ile görüntülendi

İtfaiye ekiplerinin yangına yoğun müdahalesi sürerken yangının çıktığı fabrika havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde, ekiplerin yangına müdahale çabaları yer alırken, yangının fabrikanın büyük bir kısmına yayılmış olması ve gökyüzünü kaplayan dumanlar dikkat çekti.

Dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı

Öte yandan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 10 kişinin sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Yangının etkisiyle fabrikanın çatı kısmı çökerken itfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi sürüyor.