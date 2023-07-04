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Gaziantep'te çocuk bezi fabrikasında yangın

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Gaziantep 5. Organize Sanayi bölgesinde bir çocuk bezi fabrikasında yangın çıktı. Alevler tüm fabrikayı sardı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep'te çocuk bezi fabrikasında yangın

Alevler tüm fabrikayı sardı

GAZİANTEP - Gaziantep 5. Organize Sanayi bölgesinde bir çocuk bezi fabrikasında yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gaziantep 5. Organize Sanayi bölgesinde bir çocuk bezi fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı kapladı. Yangına Gaziantep Büyükşehir Beleyesi İtfaiye Daire başkanlığı ekipleri müdahale ediyor. Yangının söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Said Vakkas Yağcı - Güncel

Gaziantep İtfaiye Güncel Haberler

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