Gaziantep'te Demir Korkuluklara Asılan Çocuk Kurtarıldı

Güncelleme:
Gaziantep Ulaş Mahallesi'nde, 3 yaşındaki bir çocuk evinin balkonundaki demir korkuluklara baş kısmından asılarak risk altında kaldı. Bir mahalle sakini, çocuğu düşmekten kurtardı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

GAZİANTEP'te evin balkonun demir korkuluklarında baş kısmından asılı kalan çocuk, mahallede bir vatandaş tarafından kurtarıldı. Vatandaşın çocuğu kurtarma anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi

Olay, dün Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir çocuk, bilinmeyen bir nedenle evlerinin balkonunda bulunan demir korkuluklara baş kısmından asılı kaldı. Düşme riske olan ve çığlık atan çocuğu gören mahalleden bir vatandaş, yardıma koştu. Çocuğun düşmesini engelleyen vatandaş, daha sonra demir korkuluklardan kurtardı. Çocuğun kurtarılma anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
