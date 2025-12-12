Gaziantep'te Demir Korkuluklara Asılan Çocuk Kurtarıldı
Olay, dün Ulaş Mahallesi'nde meydana geldi. 3 yaşlarında ismi öğrenilemeyen bir çocuk, bilinmeyen bir nedenle evlerinin balkonunda bulunan demir korkuluklara baş kısmından asılı kaldı. Düşme riske olan ve çığlık atan çocuğu gören mahalleden bir vatandaş, yardıma koştu. Çocuğun düşmesini engelleyen vatandaş, daha sonra demir korkuluklardan kurtardı. Çocuğun kurtarılma anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA