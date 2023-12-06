Gaziantep'te Çocuğa Ticari Araç Çarptı
Gaziantep'te yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki Çiğdem Özdemir, hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük kızın hayati tehlikesi bulunuyor. Sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.
GAZİANTEP'te yolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Özdemir (10), hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.
Kaza, İslahiye ilçesi Hatay Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Çiğdem Özdemir'e, Y.T.(48) yönetimindeki 06 ET 9415 plakalı hafif ticari araç çarptı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Küçük kız, sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan küçük kız, buradan Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sürücü Y.T. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)