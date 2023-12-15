Gaziantep'te cinayet ve farklı suçlardan aranan şüpheli yakalandı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cinayet ve farklı suçlardan aranan şüpheli, operasyonla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı ve operasyon sonucunda şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde cinayet ve farklı suçlardan aranan şüpheli, operasyonla gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten adam öldürme", "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" "silahlı tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, 4 farklı adrese düzenledikleri operasyonda, şüpheli S.F.A'yı yakaladı.

Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.