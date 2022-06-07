Gaziantep'te çıkan yangında ağıl kullanılmaz hale geldi - Haberler

Gaziantep'te çıkan yangında ağıl kullanılmaz hale geldi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağılda çıkan yangın söndürüldü. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ağılda çıkan yangın söndürüldü. Altınüzüm Mahallesi'nde Hüseyin Kara'ya ait ve 25 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kara, komşularının yardımıyla küçükbaş hayvanları ağıldan çıkarttı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipler, yangını söndürdü. Yangında, ağıl kullanılamaz hale geldi. AA / Zekeriye Şimşek - Güncel Hüseyin Kara Altınüzüm Gaziantep Güncel Haberler

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