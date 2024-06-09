Gaziantep'te çıkan yangında 32 dönüm buğday ekili alan zarar gördü

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan yangında 32 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Hamidiye Mahalles'inde buğday ekili olan tarlada henüz belirlenmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, çiftçilerin de desteğiyle yangını söndürdü.

Yangında 32 dönüm tarla zarar gördü.