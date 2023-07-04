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Gaziantep'te çıkan yangın kontrol altına alındı

Gaziantep'te çıkan yangın kontrol altına alındı

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Gaziantep'te çocuk bezi, sargı bezi, ıslak mendil gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 40 araç ve 90 personel ile müdahale edilen yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Gaziantep'te çocuk bezi, sargı bezi, ıslak mendil gibi sağlık ürünlerinin üretildiği fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 10 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, 40 araç ve 90 personel ile müdahale edilen yangın 5 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir Güneş - Güncel

Gaziantep İtfaiye Tragger Güncel Haberler

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