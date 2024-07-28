Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.
Gaziantep'te çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Merkez Şehitkamil ilçesindeki Dülükbaba Ormanı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine yönlendirilen Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.???????
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.