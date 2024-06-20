Gaziantep'te çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, 2 şüpheliden 1'i tutuklandı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde arazi bekçisinin ücreti nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden biri tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı, gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, iki grup arasında arazi bekçisinin ücreti nedeniyle çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 1 kişi sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, kavgaya karıştıkları belirlenen M.S. ve A.C'yi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S. tutuklanırken, A.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.