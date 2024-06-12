Gaziantep'te çıkan anız yangını söndürüldü
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını, vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 9 dönüm tarım arazisi zarar gördü.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü.
Güllühüyük Mahallesi yakınlarındaki mahsulü toplanmış buğday tarlada henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Ekiplerce söndürülen yangında 9 dönüm zarar gördü.