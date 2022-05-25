GAZİANTEP'TE, ÇİFTÇİLERE GÜBRE DESTEĞİ - Haberler

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GAZİANTEP'TE, ÇİFTÇİLERE GÜBRE DESTEĞİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde 203 kırmızı biber çiftçisine 40 bin litre sıvı gübre desteği verildi.

GAZİANTEP İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde 203 kırmızı biber çiftçisine 40 bin litre sıvı gübre desteği verildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 'Biberde Organik Gübre Kullanımı ile sürüdürebilirliğin ve verimin arttırılması projesi' kapsamında İslahiye ve Nurdağı İlçelerinde düzenlediği etkinliklerde 203 çiftçiye 40 bin litre sıvı gübre desteğine başlandı. İslahiye 123 çiftçiye 5 bin dekar biber ekili alanda kullanmak üzere 20 bin litre, Nurdağı'nda ise 80 çiftçiye 4 bin 500 dekar ekili alanda kullanmak üzere 20 bin litre sıvı gübre desteği başladı.Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, organik gübre kullanımını arttırmakla verimin de artacağını ifade etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Nurdağı, Tarım, Güncel, Haberler

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