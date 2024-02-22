Gaziantep'te Çiftçilere 10 Milyon Fide Dağıtılacak

Gaziantep'te çiftçilere 10 milyon fide dağıtılmasını içeren protokol imzalandı.

Şahinbey Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Valilik Fuaye Alanı'nda protokol töreni düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Kemal Çeber, Şahinbey Belediyesinin yıllardır çiftçilere destek verdiğini belirterek, şunları aktardı:

"Çiftçi kardeşlerimizi memnun eden bir protokol imzaladık. Verilen bu destekler gerçekten çok önemli. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'nun çiftçilere verdiği destek 1 milyar 300 milyona ulaştı. Bu rakamlar Türkiye genelinde birçok il ve ilçe belediyelerinin bütçesinden daha büyük rakamlar. Tahmazoğlu'nun verdiği bu destekler çiftçi kardeşlerimize ne kadar çok önem verdiğini gösteriyor. Bu topraklar bereketli topraklar. İnsanlık alemi var oldukça bu topraklar insanları doyuran topraklar olacaktır."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise çiftçilerin yükünü hafifletmek ve üretimi arttırmak adına desteklerin devam ettiğini ifade etti.

Vali Çeber, Şahinbey Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan, 10 milyon domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun ve karpuz fide dağıtımını içeren protokolü imzaladı.