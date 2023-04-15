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Gaziantep'te CHP'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı

Gaziantep'te CHP'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı

Güncel Haberler

Gaziantep'te CHP'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı.

Gaziantep'te CHP'nin seçim koordinasyon merkezi açıldı.

Şehitkamil ilçesi İncilipınar Mahallesi'ndeki merkezin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Gaziantep'in ikinci memleketi olduğunu söyledi.

Seçimlerde oy vermenin önemli bir görev olduğunu anlatan Karalar, Kemal Kılıçdaroğlu'nun tüm Türkiye'nin adayı olduğunu belirtti.

Konuşmanın ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, CHP Gaziantep milletvekili adayları, CHP Gaziantep İl Başkanı Mehmet Neşet Uçar, Millet İttifakı bünyesindeki parti temsilcileri ve partililer katıldı.

Seçim Sonuçları

Gaziantep Seçim Sonuçları
Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Şehitkamil Gaziantep Karalar Güncel Haberler

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