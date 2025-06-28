Gaziantep'te Ceza Yazılan Motosiklet Ateşe Verildi

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Gaziantep Valiliği, Şahinbey ilçesinde bir kişinin ceza yazılan motosikletini yakmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Olayda polise mukavemette bulunulduğu ve gerekli adli işlemlerin başladığı bildirildi.

Gaziantep Valiliği, Şahinbey ilçesinde bir kişinin ceza yazılan motosikletini yakmasına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, 27 Haziran Cuma günü Ünaldı Mahallesi'nde polis ekiplerinin yol kontrolü esnasında bir vatandaşa cezai işlem uyguladığı, vatandaşın motosikletini ateşe verdiği ve polise mukavemette bulunduğu aktarıldı.

Açıklamada, mukavemet sonrası müdahalede bulunulduğu belirtilerek, "Meydana gelen olay sonucunda konunun içeriği ve taraflarıyla ilgili gerekli adli ve idari süreçler başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Güncel
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