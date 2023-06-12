Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep'te çevreyi rahatsız eden 8 araç sürücüsüne ceza

Güncel Haberler

Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

- Gaziantep'te çevreyi rahatsız eden 8 araç sürücüsüne ceza

GAZİANTEP - Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-11 Haziran tarihleri arasında çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Kentte benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - Güncel

Gaziantep Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title