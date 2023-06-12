Gaziantep'te çevreyi rahatsız eden 8 araç sürücüsüne ceza
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Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
- Gaziantep'te çevreyi rahatsız eden 8 araç sürücüsüne ceza
GAZİANTEP - Gaziantep'te çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-11 Haziran tarihleri arasında çevreyi rahatsız ederek kamunun rahatını bozacak şekilde gürültü çıkaran modifiyeli araç kullanan sürücülere yönelik denetim yaptı. Yapılan denetimlerde çevreyi rahatsız edecek şekilde gürültü çıkaran 8 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Kentte benzer denetimlerin devam edeceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İbrahim Halil Aslan - Güncel