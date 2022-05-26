Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan zanlı, hırsızlık yaparken yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan zanlı, hırsızlık yaparken yakalandı

AA - Adsız Günebakan - Güncel
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan zanlı, hırsızlık yaparken yakalandı

Gaziantep'te 7 suçtan aranan zanlı, hırsızlık yaparken gözaltına alındı.

Gaziantep'te 7 suçtan aranan zanlı, hırsızlık yaparken gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, Alibaba Mahallesi'nde bir kuruma ait kabloları çalmaya çalışan M.A'yı yakaladı.

Hırsızlık, yağma, uyuşturucu gibi suçlardan 35 kaydı bulunan ve 7 suçtan arandığı belirlenen M.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Adsız Günebakan - Güncel

Gaziantep, Hırsızlık, Şahinbey, Alibaba, Güncel, Haberler

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