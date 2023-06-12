Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 5 kişi yakalandı
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Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Aydınlar Mahallesi'ndeki bir araçta arama yaptı.
Aramada 2 ruhsatsız tabanca, 2 çelik yelek, tüfek ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili çeşitli suçlardan arama kaydı olan 5 kişi gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel