Gaziantep'te Cep Telefonu Satıcılarına Operasyon

GAZİANTEP'te polis ekipleri kent merkezinde bulunan cep telefonu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, SGK, maliye ve zabıta ekiplerinin de desteğiyle Karagöz ve Suburcu caddelerinde bulunan cep telefonu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda iki gün önce silahlı kavganın yaşandığı cep telefonu satıcısının da bulunduğu çok sayıdaki esnaf denetlenerek maliye kayıtlarına bakıldı.

33 ekip ve yaklaşık 100 personelin katıldığı operasyonda denetimler sürüyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA