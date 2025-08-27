Gaziantep'te Cep Telefonu Satıcılarına Operasyon

Gaziantep'te polis ekipleri, cep telefonu satıcılarına yönelik büyük bir operasyon düzenledi. Operasyonda, iki gün önce silahlı kavga yaşanan dükkânlar da dahil olmak üzere birçok esnaf denetlendi.

GAZİANTEP'te polis ekipleri kent merkezinde bulunan cep telefonu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, SGK, maliye ve zabıta ekiplerinin de desteğiyle Karagöz ve Suburcu caddelerinde bulunan cep telefonu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda iki gün önce silahlı kavganın yaşandığı cep telefonu satıcısının da bulunduğu çok sayıdaki esnaf denetlenerek maliye kayıtlarına bakıldı.

33 ekip ve yaklaşık 100 personelin katıldığı operasyonda denetimler sürüyor.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
