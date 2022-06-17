Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

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Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te cep telefonu hırsızlığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te 3 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Gaziantep'te 3 kişinin cep telefonunu kapkaç yöntemiyle çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde hırsızlık olaylarına karşı çalışma başlattı.

Ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden, farklı tarihlerde 3 kişinin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması olayının şüphelisinin M.İ. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işleminin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Asayiş Şube Müdürlüğü Gaziantep Güncel Haberler

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