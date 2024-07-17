Gaziantep'te çekici yangını söndürüldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arızalanan aracı taşıyan çekicide çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda çekici ve otomobilde hasar meydana geldi.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde arızalanan aracı taşıyan çekicide çıkan yangın söndürüldü.
N.Ş'nin kullandığı 34 ZT 3149 plakalı otomobil yolda arıza yapınca yardım istedi.
Aracı taşımak üzere yardıma gelen M.K (32) idaresindeki 80 BB 170 plakalı çekiciye yüklenen araç, sanayiye götürülmek üzere yola çıktı.
Çekicinin motor kısmında, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Nurdağı-Gaziantep Noğaylar Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın, kısa sürede tırın üstündeki otomobile de sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen 2 araçta da hasar oluştu.