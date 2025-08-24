Gaziantep'te Çatı Katında Yangın

GAZİANTEP'te site içerisinde 4 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

İbni Sina Mahallesi'nde öğle saatlerinde site içerisindeki 4 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çıkan alevler kısa süre içinde tüm çatı katını kapladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik müdahaleyle yangını söndürdü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.