GAZİANTEP'TE, ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ - Haberler

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GAZİANTEP'TE, ÇATI KATINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

GAZİANTEP'te 3 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. 2 kişinin dumandan hafif şekilde etkilendiği yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatı katında meydana geldi. İddiaya göre; çatı katında yapılan tadilat sırasında sıçrayan kıvılcımların izolasyon malzemelerini tutuşturmasıyla yangın çıktı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırma başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Yangın Fatih Güncel Haberler

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