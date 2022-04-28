GAZİANTEP'TE ÇARŞILARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU - Haberler

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GAZİANTEP'TE ÇARŞILARDA BAYRAM YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş yapan vatandaşlar çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

GAZİANTEP'te, Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala alışveriş yapan vatandaşlar çarşılarda yoğunluk oluşturdu.

Kentte vatandaşların alışverişlerini yoğun olarak yaptığı Karagöz ve Gaziler caddelerinde insanlar alışveriş yaptı. 2 yıl aradan sonra pandemisiz bayramdan dolayı misafirlerini iyi ağırlamak isteyen vatandaşlar kuruyemişçilerin, tatlıcıların ve marketlerin yolunun tuttu. Çarşılarda dolaşanlar bayram öncesi şeker, lokum, kahve ve kuruyemiş satın aldı. Esnaflar durumdan memnun olduklarını ifade ederken, vatandaşlar ise bayram ihtiyaçlarını aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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