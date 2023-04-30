Gaziantep'te camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 zanlı yakalandı

Gaziantep'te bir camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'te bir camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akyol Mahallesi'ndeki bir camiden hırsızlık yapılması üzerine çalışma yürüttü.

Ekipler, çok sayıda suç kaydı bulunan C.Ç'yi yakaladı, çalıntı malzemeleri ele geçirdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.