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Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Gaziantep'te camiden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Güncel Haberler

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir camide hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki bir camide hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir camide yaşanan hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlığı gerçekleştirdiğini tespit ettiği D.Ç'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Camideki hırsızlık anı ise güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, camiye giren şüphelinin çaldığı malzemelerle ibadethaneden çıkması ve uzaklaşması yer alıyor.

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Kaynak: AA / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güncel Haberler

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