Gaziantep'te Camiden Hırsızlık Yapan Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'te bir camiden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bir camiden hırsızlık yapan şüpheli Ö.K'yi güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ederek yakaladı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.