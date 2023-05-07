GAZİANTEP'TE, CAMİ İNŞAATINDAN HIRSIZLIĞA TUTUKLAMA

GAZİANTEP'te, bir cami inşaatından hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

GAZİANTEP'te, bir cami inşaatından hırsızlık yapan ve güvenlik kameralarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.Şehirgösteren Mahallesinde 26 Nisan günü yapımı süren bir cami inşaatından hırsızlık meydana geldi. Hırsızlığın fark edilmesinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada otomobille inşaat alanına gelen 2 şüphelinin, buradan hırsızlık yaptıkları belirlendi. Ekipler, kimliğini belirlediği şüphelilerden B.B.'yi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.B., tutuklanırken, diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.