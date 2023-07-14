Gaziantep'te Cami Hırsızı Tutuklandı
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Gaziantep'te 2 ayrı camiden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, camilerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin A.A. olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli, adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
GAZİANTEP'te, 2 ayrı camiden hırsızlık yaptığı belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde 2 camide meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin soruşturma başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonunda camilerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin A.A. olduğu belirlendi. Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan A.A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.