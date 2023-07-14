Gaziantep'te Cami Hırsızı Tutuklandı

Gaziantep'te 2 ayrı camiden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli tutuklandı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, camilerdeki güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık şüphelisinin A.A. olduğunu tespit etti. Yakalanan şüpheli, adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.