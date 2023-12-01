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Gaziantep'te çalıntı plakalı araçla akaryakıt alıp kaçan 2 şüpheli yakalandı

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Gaziantep'te çalıntı plakalı araçla akaryakıt alıp kaçan 2 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te çalıntı plakalı araçla akaryakıt alıp kaçan 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı araçlardan çalınan plakalarla akaryakıt istasyonundan yakıt alıp kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma yürüttü.

Ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettiği 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde 3 çalıntı plaka, şarjör ile fişek ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep Güvenlik Yakalama Hırsızlık Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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