Gaziantep'te çalıntı kabloyla yakalanan 2 şüpheli yakalandı Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çalıntı bakır kabloyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çalıntı bakır kabloyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçileri, hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Ekipler, Boyacı Mahallesinde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu. Şüpheliler, yanlarında çalıntı olduğu değerlendirilen bakır kablolarla emniyete götürüldü. AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel Cumhuriyet Başsavcılığı Emniyet Müdürlüğü Gaziantep Şahinbey Güncel Haberler

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