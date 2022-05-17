Gaziantep'te çalıntı eşyaları satın alan 12 şüpheli yakalandı - Haberler

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Gaziantep'te çalıntı eşyaları satın alan 12 şüpheli yakalandı

AA - Mehmet Akif Parlak - Güncel
Gaziantep'te çalıntı eşyaları satın alan 12 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te hırsızlık ve gasp gibi çeşitli suçlardan elde edilen eşyaları satın aldıkları belirlenen 12 zanlı gözaltına alındı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık ve gasp gibi çeşitli suçlardan elde edilen eşyaları satın aldıkları belirlenen 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda çalıntı eşyaları satın aldıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği 12 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Mehmet Akif Parlak - Güncel

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