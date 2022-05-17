Gaziantep'te çalıntı eşyaları satın alan 12 şüpheli yakalandı - Haberler

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık ve gasp gibi çeşitli suçlardan elde edilen eşyaları satın aldıkları belirlenen 12 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda çalıntı eşyaları satın aldıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği 12 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.