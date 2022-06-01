Gaziantep'te çalıntı eşya satın alan 10 şüpheli yakalandı - Haberler

Gaziantep'te hırsızlık ve gasp gibi çeşitli suçlarla elde edilen eşyaları satın alan 10 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte farklı zamanlarda çalıntı eşyaları satın aldıkları belirlenen zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, kimliğini belirlediği 10 zanlıyı adreslerinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.