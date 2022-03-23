Gaziantep'te çalıntı araçta yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Gaziantep'te çalıntı araçta yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

AA - Fevzi Kemal Karagöz - Güncel
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Gaziantep'te çalıntı araçta yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir aracın çalıntı olduğu tespit edilmesi üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir aracın çalıntı olduğu tespit edilmesi üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerinin ilçe merkezinde çalıntı araçlarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, içerisinde 4 şüphelinin bulunduğu park halindeki aracı inceledi.

Çalıntı olduğu tespit edilen araçla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

AA / Fevzi Kemal Karagöz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Şehitkamil, Gaziantep, Hisarcık, Güncel, Haberler

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