Gaziantep'te çalıntı araçta yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir aracın çalıntı olduğu tespit edilmesi üzerine 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü çarşı ve mahalle bekçilerinin ilçe merkezinde çalıntı araçlarla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, içerisinde 4 şüphelinin bulunduğu park halindeki aracı inceledi.

Çalıntı olduğu tespit edilen araçla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.