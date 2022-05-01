Gaziantep'te çalınan traktör, Şanlıurfa'da tarla sürülürken ele geçirildi - Haberler

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Gaziantep'te çalınan traktör, Şanlıurfa'da tarla sürülürken ele geçirildi

AA - Rauf Maltaş - Güncel
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Gaziantep'te çalınan traktör, Şanlıurfa'da tarla sürülürken ele geçirildi

Gaziantep'te çalınan traktörle Şanlıurfa'da tarla süren şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (AA) - Gaziantep'te çalınan traktörle Şanlıurfa'da tarla süren şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesi kırsalındaki Terken Mahallesi'nde bir çiftçinin icralık olan traktörünün çalınması üzerine jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, çalınan traktörün Siverek ilçesi kırsalındaki Batıköy Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Mahalleye operasyon düzenleyen ekipler çalınan traktörü buldu. Traktörle tarla süren F.K. gözaltına alındı.

Traktör trafikten men edilerek yedi emin otoparkına çekildi.

AA / Rauf Maltaş - Güncel

Şanlıurfa, Gaziantep, Jandarma, Traktör, Güncel, Haberler

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