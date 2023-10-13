Gaziantep'te Çalınan Motosikletler Yakalandı

Gaziantep'te jandarma ekipleri, farklı adreslerden farklı tarihlerde 4 adet motosiklet çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli şahsı çalınan motosikletlerle beraber yakaladı. Çalınan motosikleti bulunarak teslim edilen bir vatandaş ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Gaziantep'te jandarma ekipleri, farklı adreslerden farklı tarihlerde 4 adet motosiklet çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli şahsı çalınan motosikletlerle beraber yakaladı. Çalınan motosikleti bulunarak teslim edilen bir vatandaş ise jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) motosiklet hırsızlığı olaylarının aydınlatılmasına yönelik adli makamların koordinesiyle çalışma yaptı. Titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu il merkezinde farklı adreslerden farklı tarihlerde 4 adet motosiklet çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli şahıs, adım adım iz sürülerek Nurdağı ilçesinde çalınan motosikletlerle yakalandı.

Vatandaştan çalınan motosikletini bulan jandarmaya teşekkür

Bir vatandaş ise şüpheli şahıslar tarafından çalınan motosikletini bularak kendisine teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti. Vatandaş, "18 Mart 2023 günü Gaziantep'te motosikletim çalındı. Çalınan motosikletimi jandarma ekipleri buldu. Bugün de motosikletimi tekrar teslim aldım. Jandarma ekiplerine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yakalanan şüpheli şahıslar ise tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - GAZİANTEP