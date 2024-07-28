Gaziantep'te Çalınan Çelik Levhaları Çalan Şüpheli Tutuklandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde TAG Otoyolu onarım ve güçlendirme yapan firmaya ait çelik levhaları çalan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nurdağı ilçesinde TAG Otoyolunda bakım, onarım ve güçlendirme faaliyeti gerçekleştiren bir firmaya ait olan ve viyadük güçlendirmede kullanılan 10 çelik levhanın çalınmasıyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatıldı.

Ekipler, yaptıkları çalışmalarda hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheli A.K'nın firma çalışanı olduğu tespit etti.

A.K'nın ev adresinde ve aracında yapılan adli aramada bulunan 10 çelik levhaya el konuldu.

Şüpheli şahıs sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, malzemeler firma yetkilisine teslim edildi.