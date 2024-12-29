Gaziantep'te Buzlanma Nedeniyle Yakıt Tankeri Yoldan Çıktı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde buzlanma nedeniyle yoldan çıkan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, buzlanmadan dolayı yoldan çıkan yakıt tankerinin sürücüsü yaralandı.
Ö.K. idaresindeki 73 SA 605 plakalı yakıt tankeri, Nurdağı-Osmaniye kara yolunun Yukarıolucak Mahallesi'nde sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıktı.
Yaralanan sürücü sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ulaşıma kapanan yol, aracın vinçle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.
Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek - Güncel