Gaziantep'te Büyükbaş Hayvana Çarpma Kazası: 2 Yaralı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın büyükbaş hayvana çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ciddiyetini koruyor.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde iki aracın büyükbaş hayvana çarpması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı.
İlçe merkezine bağlı kırsal Göllühöyük Mahallesi yakınlarında, Cihan Telek (32) idaresindeki 27 AHK 623 plakalı otomobilin çarptığı büyükbaş hayvana, yolun karşı şeridinde seyir halindeki Buğra Köse yönetimindeki 27 ADJ 016 plakalı otomobil de çarptı.
Büyükbaş hayvanın telef olduğu kazada, Köse yönetimindeki araçta bulunan A.Y. (15) ve Y.C.K. (16) yaralandı.
İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.Y'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.