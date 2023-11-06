Gaziantep'te budanan ağaçlar dar gelirli ailelerin evini ısıtacak

Gaziantep'te yol kenarı ve parklardaki ağaçların budanmasıyla elde edinen odunlar, dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtılıyor.

Gaziantep'te yol kenarı ve parklardaki ağaçların budanmasıyla elde edinen odunlar, dar gelirli ailelere yakacak olarak dağıtılıyor.

Merkez ilçe Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeşillik alan, yol kenarı, park ve bahçelerde ağaçlar belediye ekiplerince budandı.

Şehitkamil Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait fidanlık alanında biriktirilen odunlar, makine yardımıyla küçültüldü. 50 kilogramlık çuvallara konulan odunlar, daha sonra dar gelirli ailelere teslim ediliyor.

Belediye ekipleri bu yıl toplanan odunlarla 1500 aileye yakacak yardımında bulundu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Girne Mahalle Muhtarı İbrahim Polat, kış aylarında güzel bir yakacak yardımı yapıldığını belirtti.

Belediye ekiplerine teşekkür eden Polat, "Şehitkamil Belediyesi ekiplerimiz, mahallemizde dağıtımlarını aralıksız bir şekilde sürdürdü. İnşallah, yapılan odun yardımıyla birlikte ailelerimiz kış aylarını sorunsuz bir şekilde geçirecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Göllüce Mahalle Muhtarı İbrahim Olcay ise belediyenin çalışmasının örnek olması gerektiğini ifade etti.