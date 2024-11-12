Gaziantep'te Boşanma Tartışması Kanlı Bitti: Eşini Vuran Adam İntihar Etti
Gaziantep'te boşanma aşamasındaki bir çift arasında çıkan tartışma sonucunda, Kahraman Bal eşini tabancayla vurduktan sonra intihar etti. Olay, 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi.
Gaziantep'te bir kişi, eşini tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.
29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde boşanma aşamasındaki Kahraman Bal (26) ile eşi Elif Bal (25) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kahraman Bal, üzerindeki tabancayla eşi Elif'e ateş etti. Zanlı ardından da aynı silahla intihar etti.
Olay yerine gelen polis ve 112 Acil Servis ekipleri, karı-kocanın öldüğünü belirledi.