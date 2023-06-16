Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Kadın ve Babası Hayatını Kaybetti
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile babası hayatını kaybetti. Saldırgan kaçarken polis ekipleri tarafından aranıyor.
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısına uğrayan kadın ile babası hayatını kaybetti.
Mertcan K. (25), Atakent Mahallesi'nde plakası öğrenilemeyen otomobille, kayınpederi Ertuğrul Kaya (47) ve boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse'nin (25) bulunduğu 27 KE 344 plakalı otomobilin önünü kesti.
Araçtan indikten sonra Mertcan K, pompalı tüfekle ateş açtığı otomobildeki Kaya ve Bilge K'yi yaraladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerin çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.
Ambulanslarla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan baba-kız, kurtarılamadı.
Polis ekipleri saldırının ardından kaçan Mertcan K'yi yakalamak için çalışma başlattı.