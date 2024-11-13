Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Genç Adam İntihar Etti

Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Genç Adam İntihar Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki Kahraman Bal, eşi Elif Bal’ı tabanca ile vurarak öldürdü ve ardından intihar etti. Olay anının güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

GAZİANTEP'te Kahraman Bal'ın (27), boşanma aşamasındaki eşi Elif Bal'ı (25) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde Kahraman Bal'ın eşi ile bir süre konuştuktan sonra çıkardığı tabanca ile ateş edip intihar ettiği görüldü.

Olay, dün sabah saatlerinde 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süredir geçimsizlik yaşayıp boşanma aşamasında olan Kahraman ile eşi Elif Bal, yürüdükleri Maaşkuyu Caddesi'nde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kahraman Bal, üzerinde taşıdığı tabancayla Elif Bal'ın başına ateş etti. Elif Bal kanlar içerisinde yere yığılırken, Kahraman Bal bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bal çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 1 çocuk sahibi Bal çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Çiftin cenazeleri otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

OLAY ANI KAMERADA

Kahraman Bal'ın eşi Elif Bal'ı öldürerek intihar ettiği anın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin kamerasına yansıyan görüntülerde çiftin bir süre konuştuğu görülürken, Kahraman Bal'ın tabancasını çıkararak eşine ateş ettiği ve ardından intihar ettiği saniye saniye kameraya yansıdı.

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA-GAZİANTEP-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı: Kahroluyorum, utanıyorum

Davutoğlu, kürsüde konuşurken hüngür hüngür ağladı

 Bakan Güler, kışlasız bedelli bekleyenlere kapıyı kapattı

"Kışlasız bedelli" tartışmalarını bitiren sözler

 İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi

Asgari ücret için o da rakam verdi
Jet Fadıl'ın 28 bin kişiyi mağdur ettiği Caprice Gold satışa çıkarıldı

Jet Fadıl'ın Caprice Gold'u satışa çıkarıldı! İşte istenen bedel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ÖSYM TAKVİM 2025! YKS, KPSS A Grubu, ALES, MSÜ sınav tarihleri ne zaman, hangi ayda? ÖSYM sınav takvimi belli oldu mu? 2025 YKS, KPSS, YDS, ALES ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zaman 2025? TYT/AYT sınavları ne zaman, hangi tarihte? KPSS NE ZAMAN? 2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? 13 Kasım Discord erişim engeli kalkacak mı? Ehliyet yenileme ücreti, harcı ne kadar 2024? Ehliyet yenileme kaç günde gelir, son tarih ne zaman? 2025 YKS NE ZAMAN? YKS tarihi açıklandı mı? ÖSYM sınav takvimi! OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR? Ara tatil hangi tarihte bitiyor, son gün ne zaman? KPSS tercihleri ne zaman? KPSS Ortaöğretim, Ön Lisans ve Lisans tercih dönemi başladı mı? KPSS tercih kılavuzu! Fenerbahçe-Zenit maçı ne zaman? Fenerbahçe Zenit maçı saat kaçta, hangi kanalda? Az önce deprem mi oldu? 13 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.