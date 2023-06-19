Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kayınpederini Öldüren Zanlı Tutuklandı
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Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı. Eşi Bilge Köse ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı öldürdükten sonra kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Mertcan K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı.
Eşi Bilge Köse ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı öldürdükten sonra kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Mertcan K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Atakent Mahallesi'nde Mertcan K. (25), 17 Mayıs'ta otomobille önlerini kestiği kayınpederi Ertuğrul Kaya (47) ve boşanma aşamasındaki eşi Bilge Köse'yi (25) pompalı tüfekle ateş ederek yaralamış, hastaneye kaldırılan baba ve kızı hayatını kaybetmişti.