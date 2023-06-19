Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kayınpederini Öldüren Zanlı Tutuklandı

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı tutuklandı. Eşi Bilge Köse ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı öldürdükten sonra kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Mertcan K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.