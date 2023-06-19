Gaziantep'te Boşanma Aşamasındaki Eşi ve Kayınpederini Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi ve kayınpederini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi. Eşi Bilge Köse ve kayınpederi Ertuğrul Kaya'yı öldürdükten sonra kaçan ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince dün gözaltına alınan Mertcan K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.