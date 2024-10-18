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Gaziantep'te Boşaltılan Binada Erkek Cesedi Bulundu

Gaziantep'te Boşaltılan Binada Erkek Cesedi Bulundu
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Gaziantep'te, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan ve boşaltılan bir binada, yaklaşık 15 gün önce hayatını kaybetmiş 60 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

GAZİANTEP'te, 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar aldığı için boşaltılan binada erkek cesedi bulundu.

Değirmiçem Mahallesi'nde depremde hasar gördüğü için boşaltılan 9 katlı binadan kötü kokular gelmesi üzerine mahalleli, bugün öğle saatlerinde ihbarda bulundu. Bunun üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı aramada binanın bodrum katında yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen 60 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Savcılık incelemesinin ardından ceset, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüpheli ölümle ilgili inceleme başlattı

Haber- Kamera: Ahmet ATMACA -GAZİANTEP- DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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