GAZİANTEP'TE BOŞ ARAZİDE KURŞUNLANMIŞ CESET BULUNDU

GAZİANTEP'te, Egemen Dağdeviren (35) boş arazide başından ve vücudunun farklı yerlerinden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar boş arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, Egemen Dağdeviren'e ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri Dağdeviren'in ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)