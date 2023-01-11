Üye Girişi
Haberi Paylaş

GAZİANTEP'TE BOŞ ARAZİDE KURŞUNLANMIŞ CESET BULUNDU

Güncel Haberler

GAZİANTEP'TE BOŞ ARAZİDE KURŞUNLANMIŞ CESET BULUNDU

GAZİANTEP'te, Egemen Dağdeviren (35) boş arazide başından ve vücudunun farklı yerlerinden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

GAZİANTEP'te, Egemen Dağdeviren (35) boş arazide başından ve vücudunun farklı yerlerinden tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar boş arazide hareketsiz yatan kişiyi fark edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurulduğu tespit edilen kişinin öldüğü belirlendi. İncelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin, Egemen Dağdeviren'e ait olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri Dağdeviren'in ölümüne neden olan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

112 Acil Çağrı Dumlupınar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title