Gaziantep'te, boş arazide kız çocuğu cesedi bulundu (2) Güncel Haberler TUTUKLANDI Gaziantep'te boş arazide Suriye uyruklu 6 yaşındaki Aya Necmi'nin cesedinin bulunması ile ilgili gözaltına alınan annesi N.C., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. TUTUKLANDI Gaziantep'te boş arazide Suriye uyruklu 6 yaşındaki Aya Necmi'nin cesedinin bulunması ile ilgili gözaltına alınan annesi N.C., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Gaziantep Suriye Güncel Haberler

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