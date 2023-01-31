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Gaziantep'te, boş arazide kız çocuğu cesedi bulundu (2)

Güncel Haberler

Gaziantep'te, boş arazide kız çocuğu cesedi bulundu (2)

TUTUKLANDI Gaziantep'te boş arazide Suriye uyruklu 6 yaşındaki Aya Necmi'nin cesedinin bulunması ile ilgili gözaltına alınan annesi N.C., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

TUTUKLANDI

Gaziantep'te boş arazide Suriye uyruklu 6 yaşındaki Aya Necmi'nin cesedinin bulunması ile ilgili gözaltına alınan annesi N.C., emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gaziantep Suriye Güncel Haberler

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